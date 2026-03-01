Der NSG SSC/RW Weißenfels gelang es am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, den Haldensleber SC mit 5:3 (2:2) zu besiegen. 30 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Sebastian Riedner für Haldensleber traf und nach nur fünf Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Haldensleber konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Jaime Ian Kalkofen der Torschütze (15.).

1:1. Der Haldensleber SC konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Sebastian Riedner versenkte den Ball in Spielminute 31 zum zweiten Mal. Die Weißenfelser nahmen aber nochmal Anlauf. Ali Saedan verschaffte seinem Team drei weitere Tore (43., 47., 67.). Es wollte den Weißenfelsern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Riedner versenkte den Ball in der 73. Minute ein weiteres Mal. Spielstand 4:3 für die NSG SSC/RW Weißenfels.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.30 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

Am Ende der Partie sollte es der NSG SSC/RW Weißenfels noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Kalkofen den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:3 ausbaute (90.+3). Damit war der Sieg der Weißenfelser entschieden. Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – Haldensleber SC

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Heerdegen, Kuhles, May (76. Meyer), Wagner, Klose (46. Perrey), Schulze (27. Menzel), Saedan (70. Ohl), Brendel, Buttlar (26. Mertin), Kalkofen

Haldensleber SC: Jahn – Madaus, Boege, Petrochenko (64. Grmay), Ahlfeld, Riedner, Duckstein (75. Arend), Prokop, Schnee (26. Quaschny), Wilken, Thal (64. Fölsch)

Tore: 0:1 Sebastian Riedner (5.), 1:1 Jaime Ian Kalkofen (15.), 1:2 Sebastian Riedner (31.), 2:2 Ali Saedan (43.), 3:2 Jaime Ian Kalkofen (47.), 4:2 Ali Saedan (67.), 4:3 Sebastian Riedner (73.), 5:3 Jaime Ian Kalkofen (90.+3); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Maximilian Stork, Nick Köhler; Zuschauer: 30