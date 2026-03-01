Am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren durfte sich die VfB Germania Halberstadt A1 vor 31 Zuschauern über einen soliden 3:1 (2:0)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal freuen.

Niclas Vincent Naujoks (VfB Germania Halberstadt A1) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Arda Oguz (41.) erzielt wurde.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 51: Halberstadt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Matheo Stender ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

Das letzte Tor der Partie fiel 28 Minuten nach der Halbzeitpause, als Till Vinzelberg den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Stendal erlangte (73.). In Spielminute 80 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – 1. FC Lok Stendal

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Leopold, Lancine (83. Michl), Müller (46. Schneider), Ucke, Behrens, Stender, Oguz (71. Richter), Simon, Stemmler (83. Bönicke), Naujoks (65. Schrader)

1. FC Lok Stendal: Helmholz – Amiti (74. Koshyk), Ziekau, Lagemann, Korbani, Wolff, Vinzelberg (74. Sawaneh), Meinelt, Handge (34. Stoll), Lauck, Braunschweig (46. Loock)

Tore: 1:0 Niclas Vincent Naujoks (30.), 2:0 Arda Oguz (41.), 3:0 Matheo Stender (51.), 3:1 Till Vinzelberg (73.); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Matti Pieles, Roland Dr. Hiersemann; Zuschauer: 31