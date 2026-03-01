Der HFC siegt im brisanten Derby bei Chemie Leipzig, gewinnt auch im dritten Spiel des Jahres zu Null. Aus der starken Defensive ragt ein Profi offensiv heraus.

Trainer Schröder lobt: Der HFC feiert einen Helden, der fast schon weg war

Leipzig/MZ. - Der Held dieses sonnigen Sonntags folgte auch auf dem Weg in die Kabine dem Hierarchiegedanken und trug eine leere Kiste Wasser. Kilian Zaruba hätte eigentlich allen Grund gehabt, den Rasen des Leipziger Alfred-Kunze-Sportparks mit stolzgeschwellter Brust zu verlassen. Mit seinem ersten Saisontor in der Fußball-Regionalliga und einer Vorlage im Stile eines Spielmachers hatte der Verteidiger den Halleschen FC zum 2:0 im brisanten Derby bei der BSG Chemie Leipzig geführt.