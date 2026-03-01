Fußball-Landesklasse 3: Mit einem überzeugenden 5:0 (1:0) ging der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II von Trainer Jörg Treziak aus dem Duell mit der VfB Germania Halberstadt 2 vom Platz.

Ilsenburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 92 Besuchern auf der Sportanlage Am Eichholz - Platz 2 geboten. Die Ilsenburger waren den Gästen aus Halberstadt mit 5:0 (1:0) deutlich überlegen.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Jörg Treziak am Ende der ersten Halbzeit, als Kazuki Watanabe für Ilsenburg traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 41 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Fritz Donner (55.) erzielt wurde.

2:0 Vorsprung für FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – Minute 55

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt 2 steckte einmal Gelb ein. Der Siegeszug der Ilsenburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Jörg Treziak im gegnerischen Tor. Marcel Reuss traf in Minute 65 und Pascal Abel in Minute 69. Spielstand 4:0 für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Bereits zwei Spielminuten darauf konnte Robin Gödeke (Ilsenburg) den Ball über die Linie bringen (71.). Mit 5:0 gingen die Ilsenburger als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der VfB Germania Halberstadt 2 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Ilsenburger sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – VfB Germania Halberstadt 2

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Hinze, Sielaff, Watanabe (72. Kiefer Morobel), Donner, Klaus, Hanns, Reuss (85. Kurtz), Bollmann, Abel (79. Kuthe), Gödeke (71. Kolbe)

VfB Germania Halberstadt 2: König – Conrad, Müller, Genschmar, Lippoldt, Eckert, Platz, Tunsch, Safari, Bergmann (72. Rumlich), Wiedenbein

Tore: 1:0 Kazuki Watanabe (41.), 2:0 Fritz Donner (55.), 3:0 Marcel Reuss (65.), 4:0 Pascal Abel (69.), 5:0 Robin Gödeke (71.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Marcel Wolf, Kay Schröter; Zuschauer: 92