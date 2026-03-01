Der VfL Halle 96 I (U19) hatte am Sonntag kein Glück und verlor die Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie gegen die SG Union Sandersdorf mit 0:2 (0:0).

Halle/MTU. Vor 45 Zuschauern hat sich das Team von Stephan Neigenfink mit 0:2 (0:0) gegen Sandersdorf geschlagen geben müssen.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Levin Steffen Schneider (SG Union Sandersdorf e.V.) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 57, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

Minute 90+1: VfL Halle 96 I (U19) 0:2 im Hintertreffen

In der Nachspielzeit nutzte die SG Union Sandersdorf noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Spielminute konnte Tobias Nitsche (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. In Spielminute 94 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – SG Union Sandersdorf

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Prokein, Lorenz, Khalid (72. Heute), Roschig, Hajdarpasic, Ugoh, Unthan (79. Dietrich), Krause (84. Omoike), Brumme, Onyedeke

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Uhte, Trettenbach, Mackowiak (62. Franzke), Osterland, Wieczorek, Nitsche, Groh, Perl, Seide, Schneider (80. Mühlbauer)

Tore: 0:1 Levin Steffen Schneider (57.), 0:2 Tobias Nitsche (90.+1); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Fabian Stegner, Jonathan Quilitsch; Zuschauer: 45