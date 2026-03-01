Der Bischofswerdaer FV 1 hatte am Sonntag keinen Erfolg und verlor die Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den VfL Halle 96 mit 0:3 (0:1).

Bischofswerda/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Frank Rietschel. Der Trainer von Bischofswerda musste sein Team bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Halle beobachten.

Schon kurz nach Spielstart schoss Joel Marks das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (6.). In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Der Bischofswerdaer FV 1 musste einmal Gelb hinnehmen (35.). Das zweite Tor konnten die Hallenser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Ludwig Bölke den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

Minute 53: Bischofswerdaer FV 1 mit 0:2 im Rückstand

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Impulse zu setzen. Martin Sobe kam rein für Luis Bürger und Tony Reh für Luca Krause. Auf der Gastseite sprangen Vladislav Rayko für Arlind Shoshi und Anxhelo Kurti für Josua Felipe Frühauf ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. In der 72. Minute musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der Bischofswerdaer FV 1 kassierte noch einmal Gelb.

In der Nachspielzeit nutzte der VfL Halle 96 noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Anxhelo Kurti (Halle) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 3:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – VfL Halle 96

Bischofswerdaer FV 1: Ziesche – Weiß, Bürger (63. Sobe), Krause (76. Reh), Born (85. Scholze), Scharfe, Dolla, Hecker, Hofmann, Fromm, Scheunert

VfL Halle 96: Stark – Lubsch, Pessel, Arzumanian (79. Emmerich), Frühauf (79. Kurti), Marks, Shoshi (66. Rayko), Hüttig (90. Cabral), Bölke, Haese, Dos Santos

Tore: 0:1 Joel Marks (6.), 0:2 Ludwig Bölke (53.), 0:3 Anxhelo Kurti (90.+3); Schiedsrichter: Paul Bräuer (Nordhausen); Assistenten: Marko Wartmann, Paul Baudis; Zuschauer: 206