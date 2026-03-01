Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Am Sonntag setzte sich der Gastgeber SV Großgräfendorf vor 30 Zuschauern gegen den TSV Eintracht Lützen mit einem überlegenen 6:0 (4:0) durch.

Bad Lauchstädt, Goethestadt/MTU. Die Lauchstädter haben am Sonntag dem Rivalen aus Lützen ganze sechs Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 6:0 (4:0) gingen sie vom Platz.

Jonas Henze (SV Großgräfendorf) netzte 15 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Nur wenige Minuten vergingen, bis , und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Kevin Nadolny den Treffer zum 0:2, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (24.).

SV Großgräfendorf mit 2:0 vorne – Minute 24

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Finn-Luca Wolf traf in Minute 32, Yanic Deubel in Minute 34 und Max Uhlmann in Minute 58. Spielstand 5:0 für den SV Großgräfendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Bad Lauchstädt, Goethestadt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

Die Lauchstädter wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Darren Marggraf wurde für Jonas Henze eingesetzt und Max Zänker für Finn-Luca Wolf. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In Minute 66 fiel der finale Treffer der Partie. 21 Minuten nach Anpfiff gelang es Darren Marggraf, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 6:0 zu erweitern (66.). Die Gegner vom TSV Eintracht Lützen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV Großgräfendorf hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Großgräfendorf – TSV Eintracht Lützen

SV Großgräfendorf: Deubel – Werner, Uhlmann, Weniger, Ernst, Henze (63. Marggraf), Wolf (63. Zänker), Geier (74. Lautenschläger), Meyer (83. Hofmann)

TSV Eintracht Lützen: Bui – Nadolny, Nadolny, Pretzsch, Putzer, Neidhold (23. Tober), Burau, Weiß, Hristov

Tore: 1:0 Jonas Henze (15.), 2:0 Kevin Nadolny (24.), 3:0 Finn-Luca Wolf (32.), 4:0 Yanic Deubel (34.), 5:0 Max Uhlmann (58.), 6:0 Darren Marggraf (66.); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Zuschauer: 30