Eine Niederlage für die SG Rot-Weiß Thalheim besiegelte den 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den BSV Halle-Ammendorf mit 1:2 (0:2).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Kai Uwe Ziegler. Der Trainer von Thalheim musste sein Team bei einer 1:2 (0:2)-Niederlage gegen Halle-Ammendorf beobachten.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Steven Niesel das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (10.). In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter handeln. Die SG Rot-Weiß Thalheim musste einmal Gelb hinnehmen (26.). Die Hallenser legten in der 32. Spielminute nach. Diesmal war Dominic Winkler der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

SG Rot-Weiß Thalheim gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 32

In der 59. Minute musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Die SG Rot-Weiß Thalheim steckte noch zweimal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Luca Finn Prielipp den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Thalheim erlangte (89.). In Spielminute 94 handelte sich der BSV Halle-Ammendorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – BSV Halle-Ammendorf

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Kolomiiets (46. May), Gräbe-Schmelzer (65. Sonco), Seniura, Lytvyn, Bakkush (90. Zawada), Jalo, Schmökel, Ndour (65. Schinkel), Prielipp, Moroz

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Meyer (65. Kowalski), Hoffmann (78. Piontek), Kunze, Schubert, Dabel, Agwu (65. Schmitz), Niesel, Piven (78. Bergmann), Hotopp, Winkler

Tore: 0:1 Steven Niesel (10.), 0:2 Dominic Winkler (32.), 1:2 Luca Finn Prielipp (89.); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Emilio Pepe Krauße, Steffen Look; Zuschauer: 80