6.24 Uhr – Klinik-Fusion: Personalwechsel als nächster Schritt

2026 übernimmt das Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara das Krankenhaus in Halle-Dölau. Die Fusion der beiden Kliniken wirft allerdings bereits ihre Schatten voraus. Nun gibt es schon einmal Veränderungen in der Geschäftsführung von Martha Maria.

Aus zwei wird eins: Neuer Geschäftsführer im Krankenhaus Martha Maria in Halle

Die Geschäftsführer Markus Füssel (l.) und Harald Niebler (r.) verlassen das Krankenhaus Martha Maria. Friedemann Malerz (M.) übernimmt. (Foto: Annette Herold-Stolze)

6.12 Uhr – Lange Haft: Wer hält zum Angeklagten?

Ein 37-Jähriger steht für unterschiedlichste Straftaten vor Gericht. Eines seiner Opfer wäre fast gestorben. Jetzt ist der Angeklagte verurteilt worden Warum seine Freundin trotzdem zu ihm hält.

„Der Mann ist kein Monster“: Viele Jahre Haft für Straftaten im Drogenrausch - Hält die Liebe trotzdem?

Der Angeklagte (M.) musste sich wegen verschiedenster Straftaten vor dem Landgericht verantworten. Jetzt fiel das Urteil. (Foto: Undine Freyberg)

5.57 Uhr – Verfassungsschüzer spricht in Halle über AfD-Verbot

Stephan Kramer spricht bei der Diakonie in Halle über Populismus – ein Thema, wie geschaffen für den Thüringer Verfassungsschutzchef. Welche Erfahrungen er mit der AfD hat und wie er ein Verbotsverfahren sieht.

Rede in Halle: AfD-Verbot? Das sagt ein Verfassungsschützer dazu

„Populist für die Demokratie“ – der Thüringer Verfassungsschutzchef Stephan Kramer erklärte in Halle, was er von einem AfD-Verbot hält. (Foto: epd)

