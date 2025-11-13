weather wolkig
  4. Krankenhäuser vor Fusion: Aus zwei wird eins: Neuer Geschäftsführer im Krankenhaus Martha Maria in Halle

2026 übernimmt das Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara das Krankenhaus in Halle-Dölau. Die Fusion der beiden Kliniken wirft allerdings bereits ihre Schatten voraus. Nun gibt es schon einmal Veränderungen in der Geschäftsführung von Martha Maria.

Von Annette Herold-Stolze 13.11.2025, 20:00
Die Geschäftsführer Markus Füssel (l.) und Harald Niebler (r.) verlassen das Krankenhaus Martha Maria. Friedemann Malerz (M.) übernimmt.
Die Geschäftsführer Markus Füssel (l.) und Harald Niebler (r.) verlassen das Krankenhaus Martha Maria. Friedemann Malerz (M.) übernimmt. (Foto: Annette Herold-Stolze)

Halle (Saale)/MZ. - Der Neue ist Hallenser, und er hat das Krankenhaus Martha Maria in Halle-Dölau seit 2020 sehr gut kennengelernt. Nun übernimmt Friedemann Malerz, zuletzt kaufmännischer Direktor, dessen Geschäftsführung. Zunächst mit einem großen Ziel: es in sechs Wochen in einer Doppelspitze mit Jan Jakobitz zu führen, der in gleicher Funktion für das Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara tätig ist.