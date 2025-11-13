2026 übernimmt das Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara das Krankenhaus in Halle-Dölau. Die Fusion der beiden Kliniken wirft allerdings bereits ihre Schatten voraus. Nun gibt es schon einmal Veränderungen in der Geschäftsführung von Martha Maria.

Aus zwei wird eins: Neuer Geschäftsführer im Krankenhaus Martha Maria in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Der Neue ist Hallenser, und er hat das Krankenhaus Martha Maria in Halle-Dölau seit 2020 sehr gut kennengelernt. Nun übernimmt Friedemann Malerz, zuletzt kaufmännischer Direktor, dessen Geschäftsführung. Zunächst mit einem großen Ziel: es in sechs Wochen in einer Doppelspitze mit Jan Jakobitz zu führen, der in gleicher Funktion für das Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara tätig ist.