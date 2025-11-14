Die Entscheider des Halleschen FC haben Robert Schröder das Vertrauen ausgesprochen, obwohl zuletzt nur einen Sieg in neun Spielen gab. Wie der 37-Jährige die Krise erlebt.

So verändert die Krise des HFC den Trainer und Menschen Robert Schröder

Robert Schröder hat in vier Monaten beim HFC viel erlebt, so viel „wie andere in vier Jahren“, sagt er.

Halle/MZ. - Alles war eigentlich bereitet für einen dieser Familienabende, die in den vergangenen Monaten so selten geworden sind. Als der Hallesche FC am ersten Wochenende des Novembers bei Hertha BSC II zu Gast war, waren die Frau von Robert Schröder und die beiden gemeinsamen Kinder im Publikum. Seit fast anderthalb Jahrzehnten ist Berlin die Wahlheimat des Trainers des HFC, der an jenem 2. November nach dem Spiel der Fußball-Regionalliga hatte dortbleiben wollen.