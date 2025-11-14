Der Film „Atelier Helmut Brade“ begleitet den halleschen Grafiker und Bühnenbildner bei seinem Umzug – Gelegenheit, auf ein langes Künstlerleben zurückzublicken.

Nach dem Umzug: Helmut Brade in seinem neuen Atelier in Halle. Er hat sich wieder eingerichtet.

Halle/MZ - Helmut Brade zieht um. Das heißt, eigentlich ist er schon umgezogen, aber im Film „Atelier Helmut Brade“ ist er bei dieser Herkulesaufgabe zu sehen. Und durchaus zu bedauern, denn was sich angesammelt hat in diesem langen Künstlerleben, das muss gesichtet, verpackt, ein- und wieder ausgeladen und schließlich erneut verstaut werden. Was aber gleichzeitig die Gelegenheit bietet, sich zu erinnern – und zu erzählen. Brade – einer der bedeutendsten deutschen Plakatkünstler und Bühnengestalter – tut das auf gewohnt sympathische Weise; interessant ist sein Leben allemal. „Atelier Helmut Brade“ wird am 16. November, seinem 88. Geburtstag übrigens, im Zazie-Kino in Halle gezeigt.