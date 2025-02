Halle/MZ - 761 Plakate sind im neu erschienenen Werksverzeichnis Helmut Brades aufgeführt. Auf dem Cover des Bandes, herausgegeben von Gerhard Wünscher und erschienen im MMKoehn-Verlag, aber prangt eine 758. Das Titelbild habe Brade so gefallen, erzählte Wünscher, dass er sich nicht von seiner Verwendung habe abbringen lassen, auch dann nicht, als noch drei Plakate mehr als ursprünglich geplant in das Verzeichnis Einzug hielten. Dieses wurde am Montagabend im Literaturhaus in Halle im übervollen Grünen Salon dem Publikum vorgestellt. Von Gerhard Wünscher und Brade selber, begleitet vom Literaturhaus-Chef Alexander Suckel am Klavier.

