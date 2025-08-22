Die Deutschland Tour rollt durch das Land, endet am Sonntag in Sachsenhalt. Alle Augen sind auf Florian Lipowitz gerichtet. Wie er den Hype um seine Person erlebt.

Der Hype kennt keine Grenzen: Warum Florian Lipowitz am Sonntag aber nur als Wasserträger nach Sachsen-Anhalt kommt

Halle/MZ - Wie sehr sich Bilder doch manchmal ähneln. Dicht an dicht gedrängt standen Menschen vor einer Woche auf dem Marktplatz im schwäbischen Laichingen, als sich mit Florian Lipowitz der berühmteste Sohn in das Goldene Buch der Kleinstadt eintrug. Sie applaudierten, sie schrien seinen Namen.