Im Juli durchsuchten mehr als 100 Polizisten den Landtag - nun wollen Koalitionspolitiker diskutieren, ob Abgeordnete mehr Schutz brauchen. Jetzt wird über die Immunitätsregel beraten.

Nach Razzia im Landtag - Koalitionspolitiker wollen über neue Immunitätsregeln beraten

Im Juli hatten mehr als 100 Polizisten den Landtag in Magdeburg durchsucht.

Magdeburg/MZ - Infolge der aufsehenerregenden Polizei-Durchsuchung in Sachsen-Anhalts Landtag im Juli wollen Koalitionspolitiker über einen erweiterten Schutz für Abgeordnete diskutieren. „Diese Zeit wollen sich die Koalitionsfraktionen nehmen“, kündigte der FDP-Politiker Guido Kosmehl am Freitag im Parlament an. Die Koalition aus CDU, SPD und FDP überwies einen Antrag der AfD in die Ausschüsse, um in den kommenden Monaten über konkrete Regeln zu beraten.