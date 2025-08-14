Mehr als 100 Beamte besetzten das Parlamentsgebäude - die Regierungsfraktionen in Sachsen-Anhalt wollen jetzt wissen, wie es dazu kam. Eines stellen sie dabei aber nicht in Frage.

Magdeburg, 1. Juli 2025: Bewaffnete Bereitschaftspolizisten haben sich auf einem Landtagsflur postiert.

Magdeburg/MZ - Die spektakuläre Durchsuchung im Landtagsgebäude Anfang Juli durch mehr als 100 bewaffnete Polizisten könnte ein parlamentarisches Nachspiel bekommen. Eine breite Mehrheit im Landtag hält die Art des Einsatzes für hochgradig unangemessen. Das aus CDU, SPD und FDP bestehende Regierungsbündnis erwägt nun, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Das bestätigten mehrere hochrangige Koalitionspolitiker der MZ.