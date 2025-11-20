Der linke Musiker Konstantin Wecker hat als 63-Jähriger eine 15-jährige Schülerin angegraben, später gab es intime Kontakte. Der sachsen-anhaltische AfD-Vizechef Tillschneider sieht darin kein Problem.

Magdeburg/MZ - Auf Konstantin Wecker prasselt derzeit Kritik nieder: Eine heute 30-Jährige hat offenbart, dass sie als 15-jähriges Schulmädchen eine Beziehung mit dem linken Liedermacher eingegangen war. Wecker hat dafür mittlerweile um Entschuldigung gebeten. Ein AfD-Politiker aus Sachsen-Anhalt hingegen sieht für Kritik überhaupt keinen Anlass: In einem mittlerweile gelöschten Post stärkt Hans-Thomas Tillschneider dem Musiker demonstrativ den Rücken.