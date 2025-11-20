weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Konstantin Wecker: AfD-Mann Tillschneider verteidigt Beziehung zu Minderjähriger

„Na und?“ Sex mit einer 16-Jährigen - AfD-Landesvize Tillschneider verteidigt Ü-60-Liedermacher Wecker

Der linke Musiker Konstantin Wecker hat als 63-Jähriger eine 15-jährige Schülerin angegraben, später gab es intime Kontakte. Der sachsen-anhaltische AfD-Vizechef Tillschneider sieht darin kein Problem.

Von Hagen Eichler Aktualisiert: 20.11.2025, 14:47
„Nichts als männerfeindliche Propaganda“: Hans-Thomas Tillschneider springt Konstantin Wecker bei.
„Nichts als männerfeindliche Propaganda“: Hans-Thomas Tillschneider springt Konstantin Wecker bei. (Foto: Heiko Rebsch/dpa)

Magdeburg/MZ - Auf Konstantin Wecker prasselt derzeit Kritik nieder: Eine heute 30-Jährige hat offenbart, dass sie als 15-jähriges Schulmädchen eine Beziehung mit dem linken Liedermacher eingegangen war. Wecker hat dafür mittlerweile um Entschuldigung gebeten. Ein AfD-Politiker aus Sachsen-Anhalt hingegen sieht für Kritik überhaupt keinen Anlass: In einem mittlerweile gelöschten Post stärkt Hans-Thomas Tillschneider dem Musiker demonstrativ den Rücken.