„Na und?“ Sex mit einer 16-Jährigen - AfD-Landesvize Tillschneider verteidigt Ü-60-Liedermacher Wecker
Der linke Musiker Konstantin Wecker hat als 63-Jähriger eine 15-jährige Schülerin angegraben, später gab es intime Kontakte. Der sachsen-anhaltische AfD-Vizechef Tillschneider sieht darin kein Problem.
Aktualisiert: 20.11.2025, 14:47
Magdeburg/MZ - Auf Konstantin Wecker prasselt derzeit Kritik nieder: Eine heute 30-Jährige hat offenbart, dass sie als 15-jähriges Schulmädchen eine Beziehung mit dem linken Liedermacher eingegangen war. Wecker hat dafür mittlerweile um Entschuldigung gebeten. Ein AfD-Politiker aus Sachsen-Anhalt hingegen sieht für Kritik überhaupt keinen Anlass: In einem mittlerweile gelöschten Post stärkt Hans-Thomas Tillschneider dem Musiker demonstrativ den Rücken.