Schönebeck. – Durch aufmerksame Zeugen ist in der Nacht zu Donnerstag ein Einbruch in einen Supermarkt in Schönebeck verhindert worden, teilt die Polizei mit.

Demnach hatten Zeugen verdächtige Geräusche in der Pfännerstraße wahrgenommen und die Polizei informiert. Diese konnte drei Personen im Eingangsbereich des Supermarktes feststellen.

Einbruchsversuch in Schönebeck: Polizei fasst einen der Täter

Die drei mutmaßlichen Täter ergriffen beim Eintreffen der Polizei sofort die Flucht. Den Beamten gelang es jedoch, einen 34-jährigen Tatverdächtigen in Tatortnähe zu stellen.

Bei der Untersuchung des Tatortes habe sich herausgestellt, dass die Täter versucht hatten, mit einem Hebelwerkzeug eine Schaufensterscheibe zu entfernen. Die Scheibe sei dabei zwar beschädigt worden, hielt dem Einbruchsversuch aber stand.

Der festgenommene 34-Jährige habe eingeräumt, dass das gefundene Werkzeug ihm gehört. Er habe jedoch Angaben zu möglichen Mittätern verweigert.

Zeugen, die am 19. November gegen 23.50 Uhr in der Pfännerstraße in Schönebeck verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der zuständigen Dienststelle zu melden.