Ein 52-jähriger Mann hat in Magdeburg mit einer Waffe mehrere Schüsse von seinem Balkon aus abgegeben.

Magdeburg. – Ein Mann hat Mittwochabend gegen 21.45 Uhr im Milchweg in Magdeburg mehrere Schüsse von seinem Balkon aus abgegeben, teilt die Polizei mit.

Die Polizei habe den 52-jährigen Tatverdächtigen dazu bewegen können, seine Wohnung sowie das Mehrfamilienhaus zu verlassen.

Polizei in Magdeburg überwältigt mutmaßlichen Schützen

Vor dem Wohnhaus sei er zu Boden gebracht und gefesselt worden. In der Wohnung des 52-Jährigen sowie in einer weiteren von ihm genutzten Wohnung seien die Tatwaffe und eine Schreckschusswaffe gefunden worden.

Bei der Tatwaffe handelt es sich ebenfalls um eine Schreckschusspistole, so die Polizei weiter. Bei dem Tatverdächtigen wurde zudem ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von 1,79 Promille an.

Die Polizei sicherte die Spuren am Tatort und leitete entsprechende Ermittlungen gegen den Mann ein.