weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Islamisches Kulturcenter in Halle-Neustadt: Deshalb lehnt die Stadt eine Bürgerbefragung zur neuen Moschee ab

Islamisches Kulturcenter in Halle-Neustadt Deshalb lehnt die Stadt eine Bürgerbefragung zur neuen Moschee ab

In Halle wird weiter über den Neubau des Islamischen Kulturcenters diskutiert. Doch eine offizielle Bürgerbefragung dazu soll es vonseiten der Stadtverwaltung nicht geben.

Von Jonas Nayda 14.11.2025, 11:54
Im Vordergrund das alte IKC-Gebäude, in der Mitte die Freifläche vor dem Supermarkt, auf der der Neubau entstehen soll.
Im Vordergrund das alte IKC-Gebäude, in der Mitte die Freifläche vor dem Supermarkt, auf der der Neubau entstehen soll. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Der geplante Neubau des islamischen Kulturcenters (IKC) in Halle-Neustadt hat in den vergangenen Wochen für viel Wirbel gesorgt. Die Idee, einen Bürgerentscheid oder eine Bürgerumfrage dazu durchzuführen, schien den Gegnern des Projekts kurzzeitig Auftrieb zu verleihen. Nun hat sich die Stadtverwaltung dazu geäußert.