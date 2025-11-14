Islamisches Kulturcenter in Halle-Neustadt Deshalb lehnt die Stadt eine Bürgerbefragung zur neuen Moschee ab
In Halle wird weiter über den Neubau des Islamischen Kulturcenters diskutiert. Doch eine offizielle Bürgerbefragung dazu soll es vonseiten der Stadtverwaltung nicht geben.
14.11.2025, 11:54
Halle (Saale)/MZ. - Der geplante Neubau des islamischen Kulturcenters (IKC) in Halle-Neustadt hat in den vergangenen Wochen für viel Wirbel gesorgt. Die Idee, einen Bürgerentscheid oder eine Bürgerumfrage dazu durchzuführen, schien den Gegnern des Projekts kurzzeitig Auftrieb zu verleihen. Nun hat sich die Stadtverwaltung dazu geäußert.