In Halle wird weiter über den Neubau des Islamischen Kulturcenters diskutiert. Doch eine offizielle Bürgerbefragung dazu soll es vonseiten der Stadtverwaltung nicht geben.

Deshalb lehnt die Stadt eine Bürgerbefragung zur neuen Moschee ab

Im Vordergrund das alte IKC-Gebäude, in der Mitte die Freifläche vor dem Supermarkt, auf der der Neubau entstehen soll.

Halle (Saale)/MZ. - Der geplante Neubau des islamischen Kulturcenters (IKC) in Halle-Neustadt hat in den vergangenen Wochen für viel Wirbel gesorgt. Die Idee, einen Bürgerentscheid oder eine Bürgerumfrage dazu durchzuführen, schien den Gegnern des Projekts kurzzeitig Auftrieb zu verleihen. Nun hat sich die Stadtverwaltung dazu geäußert.