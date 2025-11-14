Das gigantische RAW-Gelände soll ein modernes Viertel werden - derzeit ist es Halle gefährlichste Industriebrache. Zuletzt flogen von dort Dachteile sogar bis zur B6. Warum Gutachter das Gelände trotz der lebensgefährlichen Situation betreten müssen.

Betreten verboten: Darum begeben sich Gutachter auf dem RAW-Gelände in Halle in Lebensgefahr

Ein Blick in eine der Hallen, als sie mit einer Ausnahmegenehmigung noch betreten werden durften.

Halle (Saale)/MZ. - Das RAW-Gelände nordöstlich vom Hauptbahnhof bricht zusammen - und wird immer mehr zu einer akuten Gefahr für das Umfeld. Beim letzten großen Herbststurm rissen starke Böen Teile von den maroden Dächern der Industriebrache ab und schleuderten sie bis zur B6. „Dort haben wir sie eingesammelt“, sagt Ronald Kaiser, Anlagenverantwortlicher für das RAW im Auftrag des Bundeseisenbahnvermögens. Und in dieser Ruine begeben sich Gutachter derzeit in Lebensgefahr.