Das erste Mal seit neun Jahren steht der „Graf“ wieder auf der Bühne. Im Haus Auensee erleben er und Tausende Besucher einen Schreckmoment. Besucher schildern die dramatischen Minuten.

Graf stürzt beim Unheilig-Konzert in Leipzig von Bühne - so war es wirklich

„Hier müssen noch Zähne von mir liegen“

Das ist der Moment, in dem der Graf das Gleichgewicht verliert und von der Bühne stürzt.

Halle (Saale)/Leipzig/MZ - Schrecksekunde beim ersten Unheilig-Konzert seit neun Jahren: Beim Lied „Spiegelbild“ stürzte der „Graf“ Donnerstagabend im Haus Auensee in Leipzig von der Bühne. Augenzeugen schildern die dramatischen Minuten. Vieles, was seitdem im Netz berichtet wird, stimmt nicht.