  4. Für Sicherheit in gefährlichen Vierteln: Mehr Straßenlaternen in Parks? Diskussion über Beleuchtungskonzept in Halle

An vielen Orten in Halle ist es zu dunkel. Die Menschen fühlen sich unsicher. Warum die Stadt sich mit der Errichtung weiterer Straßenlaternen schwer tut.

Von Jonas Nayda 14.11.2025, 08:00
Tagsüber ist der Büschdorfer Grünzug ein beliebter Ort. Im Dunkeln fühlen sich die Menschen dort allerdings unsicher.
Halle (Saale)/MZ. - Die dunkle Jahreszeit macht es besonders deutlich: An vielen Orten in Halle fehlt ausreichende Straßenbeleuchtung. Immer wieder berichten Bürger davon, dass sie sich unsicher fühlen. Im Stadtrat wird deshalb über eine Aktualisierung des Beleuchtungskonzeptes diskutiert. Ein Vorschlag: Fußwege in dunklen Parks, Bolzplätze oder andere Orte, die mehr Licht vertragen könnten, sollen mit Bewegunssensorlampen ausgestattet werden.