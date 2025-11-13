Die Bulls laufen nach dem ersten Saisonviertel und mäßiger Punkteausbeute ihren Erwartungen in der Eishockey-Oberliga hinterher. Welche entscheidende Qualität der Kaderplaner vermisst.

"Natürlich sind wir damit nicht zufrieden": Wie Sportchef Christian Hommel die Situation der Saale Bulls einordnet

Sportchef Christian Hommel ist mit der bisherigen Punkteausbeute der Saale Bulls nicht zufrieden.

Halle/MZ - Sein Revier hat Christian Hommel auch im neuen Eisdom schnell gefunden. Der Sportchef der Saale Bulls verfolgt die Spiele des Eishockey-Oberligisten direkt am Eingang zum Spielertunnel. Von dort beobachtet er in Ruhe, oft mit verschränkten Armen, das Geschehen auf der Eisfläche.