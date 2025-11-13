weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Eishockey-Oberliga: Saale Bulls: "Natürlich sind wir damit nicht zufrieden": Wie Sportchef Christian Hommel die Situation der Saale Bulls einordnet

Eishockey-Oberliga "Natürlich sind wir damit nicht zufrieden": Wie Sportchef Christian Hommel die Situation der Saale Bulls einordnet 

Die Bulls laufen nach dem ersten Saisonviertel und mäßiger Punkteausbeute ihren Erwartungen in der Eishockey-Oberliga hinterher. Welche entscheidende Qualität der Kaderplaner vermisst.

Von Christopher Kitsche 13.11.2025, 20:59
Sportchef Christian Hommel ist mit der bisherigen Punkteausbeute der Saale Bulls nicht zufrieden.
Sportchef Christian Hommel ist mit der bisherigen Punkteausbeute der Saale Bulls nicht zufrieden. Foto: Objektfoto

Halle/MZ - Sein Revier hat Christian Hommel auch im neuen Eisdom schnell gefunden. Der Sportchef der Saale Bulls verfolgt die Spiele des Eishockey-Oberligisten direkt am Eingang zum Spielertunnel. Von dort beobachtet er in Ruhe, oft mit verschränkten Armen, das Geschehen auf der Eisfläche.