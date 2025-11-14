Jahrzehntelang hat Werner Goßler aus Halle Tausende Weihnachtspyramiden gefertigt. Bevor damit Schluss gänzlich Schluss ist, will er mit einem Ausverkauf das Lager räumen. Das Angebot ist riesig.

Engagiert bei der Sache: Werner und Maritta Goßler haben in Halle Tausende Weihnachtspyramiden gefertigt. Nun ist der Ausverkauf im Gange.

Halle (Saale)MZ. - Es funkelt, es leuchtet, Pyramiden drehen ihre Kreise: Zum letzten Mal hat sich die Garage von Goßlers in Halle-Büschdorf wieder in ein Weihnachtsparadies verwandelt. Jahrzehntelang hat Werner Goßler mit Unterstützung seiner Frau Maritta Tausende Weihnachtspyramiden, Schwibbögen und Kerzenleuchter gefertigt. Doch nun ist damit Schluss.