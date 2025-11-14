Wer medizinische Hilfe benötigt, hat oft schlechte Karten, braucht Geduld, Glück und Nerven. Wir haben mit Betroffenen gesprochen. Auch mit der Havag über den Fahrplanwechsel am 14. Dezember.

Über Ärztemangel wurde schon genug berichtet. Doch mitunter ist die Lage auch in Halle dramatischer, als man denkt. Unsere Reporterin Hanna Schabacker hat sich mit älteren Menschen unterhalten, für die die Suche nach einem Facharzttermin zur Tortur wird - da geht es um Fotodokumentationen, Telefonate, Mails und die ganze Klaviatur der Hindernisse.

Diskutiert und spekuliert wurde zuletzt viel und ausgiebig über die Situation bei der Havag. Wird das kommunale Verkehrsunternehmen sein Angebot massiv einschränken müssen, weil Geld fehlt? Und die Stadt Halle als Zuschussgeber pleite ist? Ich kann Entwarnung geben, gleichwohl sich einiges ändern wird, wie sie hier erfahren.

Noch ein Leckerbissen für alle Fußballfans: Stadtderby in Halle! Turbine Halle, DDR-Meister von 1952, empfängt im Landespokal-Viertelfinale den Halleschen FC. Wir zeigen die Partie am 15. November exklusiv im Livestream. Der Livestream ist für Abonnenten kostenlos. Alle anderen Fans können ihr Ticket für den Livestream auf der Homepage der MZ buchen. Entweder nur für diese Partie oder gleich für die komplette Saison. Denn wir übertragen regelmäßig Spitzensport, von Regionalliga bis Landespokal, von Fußball bis Basketball!

Wenn der Ball rollt, wird es draußen wohl ungemütlich sein. Die Temperaturen treten den Rückzug an, es dürfte auch nass werden. Typisch November eben. Aber davon lassen wir uns die gute Laune nicht verderben.

Ihr Dirk Skrzypczak