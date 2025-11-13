Mehr Passagiere in Bussen und Straßenbahnen in Halle, aber weniger Geld: Die Havag muss den Gürtel enger schnellen. Das soll aber nicht zu Lasten der Qualität gehen. Wie der Spagat gelingen soll.

Ab 14. Dezember: Das ändert sich für Fahrgäste bei der Havag in Halle

Eine Straßenbahn rollt durch die Große Ulrichstraße in Halle. Die HAVAG rechnen künftig mit noch mehr Passagieren, haben aber wneiger Geld zur Verfügung. Daher muss jetzt an allen möglichen Stellen gespart werden.

Halle (Saale)/MZ. - Es ist eine Szenerie mit Symbolcharakter. Im Beratungsraum der Halleschen Verkehrs AG (Havag) am Hauptsitz in der Freiimfelder Straße leuchten Modelle von Straßenbahnen als Gimmick auf der Deckenbeleuchtung. Und das Licht soll bei der Havag auch nicht ausgehen, allen Unkenrufen zum Trotz.