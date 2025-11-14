Neue Industrieansiedlungen in Halle Suche nach Gewerbegebiet: OB Vogt will das komplette Stadtgebiet prüfen lassen
Wo ist noch Platz für Industrie und Gewerbe in Halle? Oberbürgermeister Alexander Vogt will die ganze Stadt auf den Prüfstand stellen. In welchen Vierteln könnte in Zukunft ein neues Gewerbegebiet entstehen?
14.11.2025, 09:55
Halle (Saale)/MZ. - Die Stadt Halle braucht Geld. Eine Methode, die Stadtkasse zu füllen, ist die Gewerbesteuer. Damit die künftig sprudelt, soll Halle möglichst viele neue Industrie- und Gewerbeansiedlungen bekommen. Doch in welchem Stadtviertel gibt es dafür den besten Platz? Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) hat zur Beantwortung dieser Frage sogar eine europaweite Ausschreibung in Gang gesetzt.