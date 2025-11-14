Wo ist noch Platz für Industrie und Gewerbe in Halle? Oberbürgermeister Alexander Vogt will die ganze Stadt auf den Prüfstand stellen. In welchen Vierteln könnte in Zukunft ein neues Gewerbegebiet entstehen?

Suche nach Gewerbegebiet: OB Vogt will das komplette Stadtgebiet prüfen lassen

Der „Star Park“ an der A14 ist das größte Industriegebiet der Stadt Halle. Aber es ist nahezu voll vermarktet. Neue Flächen sollen her.

Halle (Saale)/MZ. - Die Stadt Halle braucht Geld. Eine Methode, die Stadtkasse zu füllen, ist die Gewerbesteuer. Damit die künftig sprudelt, soll Halle möglichst viele neue Industrie- und Gewerbeansiedlungen bekommen. Doch in welchem Stadtviertel gibt es dafür den besten Platz? Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) hat zur Beantwortung dieser Frage sogar eine europaweite Ausschreibung in Gang gesetzt.