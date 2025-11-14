Hallenserin und ihr ehemaliger Lebensgefährte müssen sich vor dem Landgericht verantworten. Warum sie in Haft ist und er nicht.

In Fußfesseln im Gericht - „Es wird alles gut, Kinder“

Eine Hallenserin muss sich gemeinsam mit ihrem ehemaligen Lebensgefährten vor dem Landgericht wegen schweren Raubes, räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Halle (Saale)/MZ. - „Ich weiß gar nicht, warum ich hier eine höhere Strafe kriegen soll als andere. Ich war doch die, die die anderen zurückhalten wollte.“ Die 37-jährige Angeklagte, die in Fußfesseln im Gerichtssaal des Landgerichts sitzt, weint. Ihren minderjährigen Kindern, mit denen sie in der Verhandlungspause sprechen darf, macht sie Mut. „Wir schaffen das. In einem Jahr geht Mama wieder arbeiten, und alles wird gut.“ Wieso die Hallenserin daran glaubt.