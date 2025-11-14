Ein 37-Jähriger steht für unterschiedlichste Straftaten vor Gericht. Eines seiner Opfer wäre fast gestorben. Jetzt ist der Angeklagte verurteilt worden Warum seine Freundin trotzdem zu ihm hält.

„Der Mann ist kein Monster“: Viele Jahre Haft für Straftaten im Drogenrausch - Hält die Liebe trotzdem?

Der Angeklagte (M.) musste sich wegen verschiedenster Straftaten vor dem Landgericht verantworten. Jetzt fiel das Urteil.

Halle (Saale)/MZ. - Er hat Menschen bedroht, beleidigt, beraubt, in Bau- und Drogeriemärkten gestohlen und einen Mann auf der Silberhöhe mit einem Messer so schwer verletzt, dass der ohne das schnelle Eingreifen einer Ersthelferin und eine dreistündige Not-OP niemals überlebt hätte. Jetzt wurde der 37-jährige Täter, der vor dem Landgericht Halle wegen eines Dutzends dieser Taten angeklagt war, zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Warum seine Freundin ihn trotzdem liebt und auch sein leiblicher Vater zu ihm hält.