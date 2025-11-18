Die Geschichte der Brüderstraße reicht bis ins 13. Jahrhundert. Dort stand bis vor Kurzem ein 400 Jahre altes Haus. Bald hängt eine Infotafel in Sichtweite einer Baulücke. Welchemn naheliegenden Irrtum die Tafel auflöst.

Mit Pruve fing auf der Brüderstraße in Halle alles an

Halle (Saale)/MZ. - Es ist kein Zufall, dass sich Mitglieder der Bürgerstiftung Halle und des Arbeitskreises Innenstadt an dieser Stelle in der Brüderstraße treffen. Kaum zwei Gehminuten vom Markt entfernt stehen sie an der Ecke zur Kleinen Steinstraße. Dort – in Höhe der Brüderstraße 7 – geht es an diesem Tag in zweifacher Hinsicht um ein Stück Stadtgeschichte.