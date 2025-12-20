Die Einheitsgemeinde Seegebiet Mansfelder Land hat den Haushalt für 2026 beschlossen – und steht dennoch vor großen Herausforderungen. Sinkende Schlüsselzuweisungen und steigende Umlagen reißen ein Loch von rund 2,8 Millionen Euro in die Kasse. Trotzdem sollen wichtige Investitionen wie Kita-Sanierungen und Strukturwandelprojekte umgesetzt werden.

Blick auf die Festscheune in Röblingen. Dort finden regelmäßig die Sitzungen des Gemeinderats statt.

Röblingen/MZ - Die gute Nachricht zuerst: Die Einheitsgemeinde Seegebiet Mansfelder Land hat ihren Haushalt für das kommende Jahr beschlossen. Damit ist die Gemeinde handlungsfähig und kann alle wichtigen Investitionen angehen, denn man hat einiges vor im kommenden Jahr. Die schlechte Nachricht: Das Loch im Haushalt ist weiter aufgerissen. Und wahrscheinlich wird es noch weiter aufreißen, und dass ein Nachtragshaushalt aufgestellt werden muss, ist sehr wahrscheinlich.