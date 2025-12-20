weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
Im Rahmen des Sicherheitskonzeptes für den Ascherslebener Weihnachtsmarkt sind in diesem Jahr mehr Polizisten unterwegs. Welche Aufgaben sie haben und wie die Marktbesucher reagieren.

Von Anja Riske Aktualisiert: 20.12.2025, 08:53
Ralf Nettlau und Jörg Offenborn sind in ihren leuchtenden Westen schon von Weitem gut erkennbar.
Ralf Nettlau und Jörg Offenborn sind in ihren leuchtenden Westen schon von Weitem gut erkennbar. (Foto: Frank Gehrmann)

Aschersleben/MZ - Zwischen Ständen für Glühwein und gebrannte Mandeln, Buletten und Baumstriezel sind Jörg Offenborn und Ralf Nettlau schon von Weitem gut erkennbar. In leuchtend gelb-orangen Westen mit Reflektoren sind die beiden Männer auf dem Ascherslebener Weihnachtsmarkt unterwegs. Auf Brust und Rücken steht in großen Buchstaben der Schriftzug „Polizei“.