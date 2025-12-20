Neues Sicherheitskonzept Einsatzort Weihnachtsmarkt: Wie zwei Polizisten aus Aschersleben für mehr Sicherheit sorgen
Im Rahmen des Sicherheitskonzeptes für den Ascherslebener Weihnachtsmarkt sind in diesem Jahr mehr Polizisten unterwegs. Welche Aufgaben sie haben und wie die Marktbesucher reagieren.
Aktualisiert: 20.12.2025, 08:53
Aschersleben/MZ - Zwischen Ständen für Glühwein und gebrannte Mandeln, Buletten und Baumstriezel sind Jörg Offenborn und Ralf Nettlau schon von Weitem gut erkennbar. In leuchtend gelb-orangen Westen mit Reflektoren sind die beiden Männer auf dem Ascherslebener Weihnachtsmarkt unterwegs. Auf Brust und Rücken steht in großen Buchstaben der Schriftzug „Polizei“.