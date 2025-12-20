Im Rahmen des Sicherheitskonzeptes für den Ascherslebener Weihnachtsmarkt sind in diesem Jahr mehr Polizisten unterwegs. Welche Aufgaben sie haben und wie die Marktbesucher reagieren.

Einsatzort Weihnachtsmarkt: Wie zwei Polizisten aus Aschersleben für mehr Sicherheit sorgen

Ralf Nettlau und Jörg Offenborn sind in ihren leuchtenden Westen schon von Weitem gut erkennbar.

Aschersleben/MZ - Zwischen Ständen für Glühwein und gebrannte Mandeln, Buletten und Baumstriezel sind Jörg Offenborn und Ralf Nettlau schon von Weitem gut erkennbar. In leuchtend gelb-orangen Westen mit Reflektoren sind die beiden Männer auf dem Ascherslebener Weihnachtsmarkt unterwegs. Auf Brust und Rücken steht in großen Buchstaben der Schriftzug „Polizei“.