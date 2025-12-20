Was will die Bundesregierung unternehmen um durch die Schließungspläne der Dow bedrohte Standorte und Jobs im Mitteldeutschen Chemiedreieck zu sichern. Das wollte Heidi Reichinnek wissen. Mit der Antwort ist die Linken-Fraktionschefin nicht zufrieden.

Berlin/Schkopau/MZ. - Die Bundesregierung sieht ob der von Dow bestätigten dauerhaften Stilllegung des Crackers in Böhlen ohne Verkaufsoption und der Schließung von Teilanlagen in Schkopau offenbar keinen gesonderten Handlungsbedarf für das mitteldeutsche Chemiedreieck. Das geht aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage von Heidi Reichinnek hervor. Die Linkenfraktionschefin im Bundestag wollte darin wissen, ob die Regierung konkrete Schritte zum Erhalt der Standorte und Arbeitsplätze plant.