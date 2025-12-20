Dessau-Roßlau hat eine Gesellschaft für die Buga 2035 gegründet. Stadt und Buga-Club haben zudem ihre Kooperation besiegelt. Wie es mit der Buga im kommenden Jahr weitergeht.

Arbeit kann starten - Dessau-Roßlau gründet Buga-Gesellschaft, erster Geschäftsführer ist gefunden

Oberbürgermeister Robert Reck und Sandra Grüger vom Buga-Club haben eine Kooperationsvereinbarung unterschrieben.

Dessau-Rosslau/MZ. - Keine zehn Jahre sind es mehr, bis Dessau-Roßlau im Jahr 2035 die Bundesgartenschau, kurz Buga, ausrichten wird. In dieser Woche sind bei einem Notartermin wichtige Weichen gestellt worden. Außerdem haben Oberbürgermeister Robert Reck (parteilos) und Sandra Grüger vom Buga-Club am Freitag eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit unterzeichnet. Ein Überblick zum Stand der Dinge.