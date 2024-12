Aus „Buga-Club“ wird Freundeskreis: Unterstützerverein für Buga 2035 in Dessau-Roßlau wählt Vorstand

Der Vorstand des neu gegründeten Freundeskreises der Buga in Dessau

Dessau/MZ. - Der „Freundeskreis der Bundesgartenschau 2035“, der aus dem „Buga Club“ hervorgegangen ist, hat seinen Vorstand gewählt. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, stehen Sandra Grüger von der Martens und Prahl Dessau GmbH, Nicky Meißner, der Vorstandsvorsitzende der Wohnungsgenossenschaft Dessau eG sowie Jan Paul von der Galabau Dessau-Ziebigk GmbH der Gruppe vor.

Der erweiterte Vorstand besteht aus Andreas Oertel, Sebastian Völker, Manfred Piotrowsky und für die Stadt Stefan Horváth, der Ordnungsdezernent ist. Derzeit werde der Verein ins Vereinsregister eingetragen, heißt es vom Freundeskreis.

Die Mitglieder des Buga-Freundeskreises wollen die Ausrichtung der Bundesgartenschau 2035 in Dessau-Roßlau konstruktiv begleiten

Die Mitglieder wollen die Ausrichtung der Bundesgartenschau 2035 in Dessau-Roßlau konstruktiv begleiten. Man verstehe sich als „engagierter Partner der Stadt und als Plattform für den kreativen Austausch zwischen Bürgern, Unternehmen, Vereinen und Organisationen, die ihre Ideen und Vorstellungen einbringen wollen“. Unter dem Motto „Eine Stadt wird Buga“ lade der Buga-Club alle Interessierten ein, sich einzubringen und der Bundesgartenschau 2035 zu dem gewünschten Erfolg zu verhelfen, das Leben in der Stadt zu bereichern und die Lebensqualität zu steigern, heißt es.

Dass nicht alle Dessau-Roßlauer vorbehaltlos hinter dem Vorhaben stehen, wissen die Befürworter. Der Bürgerentscheid habe gezeigt, dass „noch einige Überzeugungsarbeit“ zu leisten sei.

Sandra Grüger aus dem Vorstand sagte: „Die Buga ist mehr als eine Gartenschau – sie ist eine Chance, Dessau-Roßlau in neuem Glanz erstrahlen zu lassen und den Menschen ein inspirierendes Erlebnis zu bieten. Mit dem Buga Club wollen wir einen Funken der Begeisterung überspringen lassen, der die ganze Stadt erfasst“.

Bereits vor einigen Monaten hatte sich der Buga Club gegründet, der allerdings kein eingetragener Verein ist. Er hatte Werbung für die Buga gemacht und unter anderem einen Newsletter verschickt, in dem die Vorteile der Schau präsentiert werden. Dass sich Freundeskreise gründen, wie nun in Dessau-Roßlau, ist üblich in Städten, die die Gartenschau ausrichten.