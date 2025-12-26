In der Küche der Schloß Hoym Stiftung entstehen 175 Stollen nach Dresdener Art als Weihnachtsgeschenke für die Bewohner der Einrichtung. Gebacken werden sie mit Erfahrung, Geduld und viel Handarbeit.

Wie 175 selbstgebackene Stollen die Weihnachtszeit für die Schloß-Hoym-Bewohner versüßen

Katja Ziegler von der Salzlandsparkasse schaut Gerd Schmidt, dem Koch der Schloß Hoym Stiftung, beim Backen der Stollen genau über die Schultern.

Hoym/Aschersleben/MZ - Es ist früher Vormittag in der Zentralküche der Schloß Hoym Stiftung, doch von Alltagsroutine ist hier wenig zu spüren. Der Raum duftet nach Butter, Hefe und feinen Gewürzen, nach Orange und Zitrone – nach Weihnachten. Am großen Arbeitstisch steht Gerd Schmidt. Ruhig, konzentriert, mit sicheren Handgriffen knetet er den fluffigen Stollenteig. Man sieht sofort: Er weiß, was er tut.