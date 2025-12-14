Die Veranstalter des Christopher Street Day wollen sich 2026 mehr in die Köthener Vereinslandschaft einbringen. Was geplant ist.

Vorbereitungen für den nächsten CSD in Köthen gestartet - Angebote sollen ausgeweitet werden

Ein Bild vom CSD in Köthen 2025: Die Auflage 2026 ist für den 11. Juli geplant.

Köthen/MZ/dho. - Auch im Jahr 2026 soll es in Köthen einen „Christopher Street Day“, kurz CSD, geben. Inzwischen hat das erste Planungstreffen stattgefunden, wie die Organisatoren in dieser Woche mitgeteilt haben. „Wir freuen uns sehr, dass der CSD am 11. Juli 2026 auf dem Marktplatz stattfinden wird und die Vorbereitungen nun offiziell gestartet sind.“