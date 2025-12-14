Christopher Street Day in Anhalt-Bitterfeld Vorbereitungen für den nächsten CSD in Köthen gestartet - Angebote sollen ausgeweitet werden
Die Veranstalter des Christopher Street Day wollen sich 2026 mehr in die Köthener Vereinslandschaft einbringen. Was geplant ist.
Köthen/MZ/dho. - Auch im Jahr 2026 soll es in Köthen einen „Christopher Street Day“, kurz CSD, geben. Inzwischen hat das erste Planungstreffen stattgefunden, wie die Organisatoren in dieser Woche mitgeteilt haben. „Wir freuen uns sehr, dass der CSD am 11. Juli 2026 auf dem Marktplatz stattfinden wird und die Vorbereitungen nun offiziell gestartet sind.“