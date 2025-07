Teilnehmer des CSD-Umzugs brechen nach einem Zwischenstopp am Bahnhof auf in Richtung Hochschule, wo es einen erneuten Stopp gab.

Köthen/MZ. - Ute und Heidi sitzen beim Cappuccino vorm Eiscafé Venezia am Halleschen Turm – und haben dort einen sehr guten Platz, als sich am Samstag um 13.15 Uhr der Umzug zum „Christopher Street Day“ (CSD) in Köthen vom Marktplatz in Richtung Amtsgericht in der Friedhofstraße in Bewegung setzt.