„Sehnsucht in Sangerhausen“ läuft jetzt beim Filmfestival in Locarno

Sangerhausen/MZ. - Die Erinnerung an einen ganz besonderen Sommer im vergangenen Jahr ist bei vielen in der Region noch lebendig. Rund 100 haben als Statisten in dem Film „Sehnsucht in Sangerhausen“ mitgewirkt, der im August hier gedreht wurde. Mehr als 300 hatten sich zuvor bei zwei Castingterminen um einen solchen Mini-Auftritt beworben. Filmcrew und Dreharbeiten gehörten wochenlang zum Alltag in der Kleinstadt.