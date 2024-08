Rosenstadt als Drehort Rund 100 Statisten wurden für den Film „Sehnsucht in Sangerhausen“ gecastet

Mit „Sehnsucht in Sangerhausen“ könnte die Rosenstadt auf internationalen Filmfestivals bald groß rauskommen. Wie die Drehtage laufen, was Kleindarsteller und Helfer am Set erleben.