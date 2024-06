Ab August wird Sangerhausen zum Drehort eines Kinofilms. Die Produktionsfirma sucht dafür Komparsen und Statisten. Worum es in dem Film geht und warum die Kreisstadt dafür ausgewählt wurde.

Dieses Bild, dass die Schlossgasse und die Halde zeigt, ist vergangenes Jahr bei einem Testdreh in der Stadt entstanden.

Sangerhausen/MZ. - Wer schon immer mal als Schauspieler vor der Kamera stehen wollte, hat demnächst in Sangerhausen Gelegenheit dazu: Denn die Blue Monticola Film GmbH aus Magdeburg sucht Komparsen und Statisten für den Kinospielfilm „Sehnsucht in Sangerhausen“. Der soll im August dieses Jahres in und um die Kreisstadt gedreht werden.