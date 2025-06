Das Jessener Gymnasium feiert 30 Jahre seines Bestehens. Es ist einer der ersten Neubauten eines Schulhauses nach der politischen Wende im Land. Was so los ist.

Reminiszenzen an Schulzeit in Jessen

Jessen/MZ. - „Es war schon etwas Besonderes, gerade hier zur Schule zu gehen“, meint Katja Kase am Sonnabendnachmittag auf die Frage der MZ. Denn ihr Schulhaus – das Gymnasium in Jessen – ist als moderner Nachwendebau in Form eines „Y“ eben immer noch etwas anderes, als andere Schulen. Seit zehn Jahren haben sie und ihre Freundinnen am Tisch das Gebäude nicht mehr von innen gesehen. Die Verbindung haben Katja Kase und Friederike Petzold aus Listerfehrda sowie Luise Kaufmann aus Elster dennoch nie verloren. „Wir sind seit der fünften Klasse Freundinnen und waren immer eine Mädelstruppe zu zehnt. Wir treffen uns auch weiterhin regelmäßig.“