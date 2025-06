Jens Ahne hat mehr als zwölf Jahre als stellvertretender Leiter der Ortswehrleiter in Gernrode fungiert. Wie er auf dieses besondere Ehrenamt zurückblickt.

Zwölf Jahre in Leitung der Feuerwehr: „Lange Zeit mit anspruchsvollen Aufgaben“

Besonderes Ehrenamt in Gernrode

Jens Ahne hat über zwei Amtsperioden in der Leitung der freiwilligen Feuerwehr in Gernrode mitgearbeitet; er war stellvertretender Ortswehrleiter.

Gernrode/MZ. - Als die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Gernrode in diesem Jahr zu ihrer Jahreshauptversammlung zusammengekommen sind, hat Jens Ahne natürlich deren Leitung übernommen. So wie immer in den vergangenen zwölf Jahren. Und doch war diesmal etwas anders.