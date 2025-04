So geht es für Jessens Gymnasiasten nach dem letzten Chaos-Schultag in die Abiturprüfungen

Fast geschafft haben es Hannes Hammerlik, Hannah Guth und Vincent Röder (oben, v. l.) sowie die weiteren rund 35 zu den Abiturprüfungen zugelassenen Zwölftklässler in diesem Jahr. An diesem Freitag feiern sie ihren letzten Schultag am Gymnasium Jessen mit viel Lärm, bunten Kostümen und Schabernack.