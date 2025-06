Sie wird seit einigen Jahren bei der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau am Standort Quedlinburg in mehreren Sorten angebaut: die Haskap-Beere.

Quedlinburg/MZ. - Thomas Schlegel lupft eines der Netze, die über die langen Strauchreihen gespannt, am Boden mit Steinen beschwert sind. An dem so freigelegten Strauch hängen blaue Früchte, die auf den ersten Blick an große, längliche Heidelbeeren erinnern.