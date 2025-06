Neue Automaten in Bitterfeld ersparen Wege

Bitterfeld/MZ. - Kunden der Deutschen sowie Postbank können bald wieder in der Selbstbedienungs-Filiale Überweisungen vornehmen. Denn Ende Juni soll ein neues Service-Terminal in der Filiale in der Walther-Rathenau-Straße eingebaut werden, teilte ein Sprecher der Deutschen Bank mit.