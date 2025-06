In der Torstraße in Halle haben sich fünf Männer mit Tischen und Stühlen geprügelt.

Halle (Saale). - Fünf Männer haben sich am späten Montagabend in einem heftigen Streit in der Torstraße in Halle mit Tischen und Stühlen verprügelt, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach schnappten sich nach einem Streit gegen 23.30 Uhr fünf Männer zwischen 20 und 41 Jahren Tische und Stühle eines angrenzenden Imbisses und schlugen damit aufeinander ein. Auch die Fahrertür eines Autos sei dabei verbogen worden, heißt es. Erst die eintreffende Polizei habe die Lage beruhigen können und einen Platzverweis gegen die Streithähne ausgesprochen.

Vier Beteiligte wurden bei der Prügelei leicht verletzt. Einer davon sei ins Krankenhaus gekommen.

Erst vor einem Tag hatten sich Männer-Gruppen in Halle an der Neustädter Passage geprügelt und zum Teil heftig mit Gegenständen verletzt.