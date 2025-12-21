Der vierte Advent begann für einen Mieter in Dessau alles andere als gut. In seiner Wohnung brannte es. Die Feuerwehr löschte den Brand und rettete ihn aus der verqualmten Wohnung.

Die Feuerwehr war unter anderem mit einer Drehleiter im Einsatz.

Dessau/MZ/oml - Die Berufsfeuerwehr Dessau-Roßlau hat am Sonntagmorgen einen Bewohner aus einer stark verqualmten Wohnung retten müssen. Bei dem Feuer entstand hoher Sachschaden.

Gegen 10.20 Uhr waren die Retter mit dem Einsatzstichwort „Wohnungsbrand“ in die Radegaster Straße alarmiert worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits schwarzer Rauch aus einem Fenster der betroffenen Wohnung, wie Christoph Wittke von der Berufsfeuerwehr sagte.

Ein Bewohner wurde aus der Wohnung geführt und anschließend dem Rettungsdienst übergeben. Weitere Personen befanden sich nicht in der Wohnung. Ein Angriffstrupp ging unter Atemschutz in die Wohnung vor, lokalisierte einen kleineren Brandherd und löschte diesen. Was genau brannte, blieb zunächst unklar.

Anschließend wurden sowohl die Wohnung als auch das Treppenhaus mithilfe von Lüftungsgeräten entraucht. Der Bewohner wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Im Einsatz waren zehn Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Dessau-Roßlau sowie der Rettungsdienst. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Polizei übergeben. Die Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.