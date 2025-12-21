weather wolkig
Der SC Seeland feiert in der Salzlandliga Sieg um Sieg – und hat nach der Hinserie die Pole-Position eingenommen. Die kompakte Defensive ist ein Garant für die Siegesserie.

Von Ingo Gutsche Aktualisiert: 21.12.2025, 14:23
Der SC Seeland ist Herbstmeister der Salzlandliga. Zu den Leistungsträgern im Team gehörte auch Bruno Kropf (rechts).
Der SC Seeland ist Herbstmeister der Salzlandliga. Zu den Leistungsträgern im Team gehörte auch Bruno Kropf (rechts). (Foto: Thomas Tobis)

Nachterstedt/MZ - Die Bilanz ist schon meisterlich: Die Mannschaft des SC Seeland ging in der Hinrunde der Salzlandliga elfmal als Sieger vom Platz, verlor nur eine Begegnung – dementsprechend überwintert das Team von Trainer David Grub zu Recht auf dem ersten Platz. Es stellte unter anderem einen neuen Bestwert seit Einführung der Salzlandliga (2007/08) auf: Die ersten neun Spiele seit Beginn der Saison im August wurden allesamt gewonnen.