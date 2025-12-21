Der SC Seeland feiert in der Salzlandliga Sieg um Sieg – und hat nach der Hinserie die Pole-Position eingenommen. Die kompakte Defensive ist ein Garant für die Siegesserie.

Der SC Seeland ist Herbstmeister der Salzlandliga. Zu den Leistungsträgern im Team gehörte auch Bruno Kropf (rechts).

Nachterstedt/MZ - Die Bilanz ist schon meisterlich: Die Mannschaft des SC Seeland ging in der Hinrunde der Salzlandliga elfmal als Sieger vom Platz, verlor nur eine Begegnung – dementsprechend überwintert das Team von Trainer David Grub zu Recht auf dem ersten Platz. Es stellte unter anderem einen neuen Bestwert seit Einführung der Salzlandliga (2007/08) auf: Die ersten neun Spiele seit Beginn der Saison im August wurden allesamt gewonnen.